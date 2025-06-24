В Шереметьево задержали мужчину, напавшего на двухлетнего мальчика

В Шереметьево 31-летний белорус в состоянии наркотического опьянения схватил двухлетнего ребенка и с силой швырнул его на пол. Мальчик получил переломы черепа, он госпитализирован и находится в медикаментозной коме. Нападавшего задержали — при себе у него обнаружили каннабис. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии за покушение.
В Шереметьево мужчина схватил двухлетнего мальчика и бросил его на пол, ребенок серьезно пострадал. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело ~по факту покушения~.
По предварительным данным, 23 июня в зоне прилета аэропорта мужчина ~в состоянии наркотического опьянения~ поднял чужого ребенка и с силой бросил его на пол.
«Мальчик был госпитализирован для оказания помощи. Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами произошедшего», — сообщили в СК.
Следователи осмотрели места происшествия, подозреваемый задержан. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, он прибыл в российскую столицу из египетского Каира. По данным Mash, мужчина — уроженец Белоруссии, ему 31 год. На вопрос правоохранителей о своей судимости он ответил, что «совершал такие ошибки». При себе у него нашли каннабис.
В Шереметьево подтвердили, что в зоне выдачи багажа мужчина травмировал ребенка.
«На место незамедлительно в 23:22 мск прибыла бригада Медико-санитарной части аэропорта Шереметьево, мальчику была оперативно оказана необходимая первая медицинская помощь. В 23.58 мск бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего ребенка вместе с одним из родителей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля (г. Красногорск)», — заявили в аэропорту.
Сотрудники воздушной гавани уже передали полицейским данные о пассажирах и записи камер видеонаблюдения.
«Надежда на маленький, но сильный организм».
Судя по кадрам с места происшествия, пострадавший ребенок держался за свой чемодан. В это время на него пристально смотрел мужчина в белой футболке и серых шортах. Затем он огляделся по сторонам и сделал вид, что уходит, однако сам зашел ребенку за спину, резко его схватил, перевернул над своей головой и бросил. Мальчик сразу же потерял сознание.
Очевидец оттолкнул злоумышленника, поднял ребенка на руки, придерживая голову, и куда-то понес. К нему присоединилась женщина. Они кричали — по всей видимости, звали на помощь. После этого нападавший надел очки, сел на пол, начал кататься, а затем резко вскочил и побежал.
«Я только отвернулась, а он уже схватил моего сына!» — кричала мать пострадавшего, пишет «Avia.pro — СМИ».
По данным SHOT, ребенок сейчас находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Mash пишет, что у него перелом позвоночника и свода черепа. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что ребенка специально ввели в медикаментозный сон.
«Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. Медики его ввели в медикаментозный сон. Вся надежда на маленький, но сильный организм», — рассказала она.
По данным омбудсмена, родители мальчика живут в Москве, у них есть еще один ребенок и скоро ожидается пополнение. Канал «112» сообщил, что семья прилетела в Москву из столицы Афганистана Кабула.
Мишонова выразила надежду на то, что «задержанный нелюдь получит по всей строгости закона». По делу о покушении ему грозит ~до 15 лет лишения свободы~.