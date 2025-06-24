В Шереметьево задержали мужчину, напавшего на двухлетнего мальчика

Судя по кадрам с места происшествия, пострадавший ребенок держался за свой чемодан. В это время на него пристально смотрел мужчина в белой футболке и серых шортах. Затем он огляделся по сторонам и сделал вид, что уходит, однако сам зашел ребенку за спину, резко его схватил, перевернул над своей головой и бросил. Мальчик сразу же потерял сознание.