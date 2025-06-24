«Ели жареную курицу с вареньем»: люди в Сети вспоминают бедность

Пользователь Reddit с ником NIR0SH4N запустил на форуме обсуждение: он спросил, какое самое яркое столкновение с нехваткой денег случалось в жизни у читателей. Комментарии превратились в откровенный и местами трагикомичный флешбек: люди делились историями, в которых они буквально считали копейки на еду и транспорт.
- «Заплатил другу, чтобы укусить его сэндвич за 25 центов (примерно 22 рубля, — прим.ред), а потом не хватило на автобус до дома».
- «Покупал картошку фри в Roy Rodgers и набирал тайком к ней салат из бесплатных овощей — салата, лука и помидоров. Соус приносил с собой. Так и жил в колледже».
- «Купил один болгарский перец за 25 центов (22 рубля). Он должен был продержаться два дня. Это был пик моего финансового краха».
- «Позвонил на работу и сказал, что не приеду, потому что не было денег на бензин».
- «Жил четыре года на лапше быстрого приготовления. До сих пор вспоминаю это блюдо — рамен был мне как брат».
- «Мы с соседом купили жареную курицу на последние деньги и ели ее три дня. На третий день добавили к птице варенье. Было нормально. Но мы тогда реально были на дне»
- «Однажды ушел в минус, покупая жвачку. Получил штраф за овердрафт. Потом второй — за то, что не хватило на счете для оплаты кредита. В итоге пачка жвачки стоила больше 35 баксов (3170 рублей)»
- «В Лондоне бродяга дал мне 5 фунтов (550 рублей) со словами: “Выглядишь так, будто тебе нужнее, чем мне”»
Тред набрал шестнадцать тысяч лайков и больше двухсот комментариев с историями.