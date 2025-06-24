«Ели жареную курицу с вареньем»: люди в Сети вспоминают бедность

На Reddit набирает популярность обсуждение самых трудных моментов безденежья. Люди со всего мира вспоминают, как жили на лапше быстрого приготовления, ели салат из бесплатных ингредиентов в фастфуде и брали деньги у бездомных. Некоторые истории одновременно и грустные, и абсурдно смешные — но в них узнают себя тысячи читателей.