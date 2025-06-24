В омских школах в 2026 году могут ввести новый предмет

Учебник по истории Союзного государства России и Белоруссии может быть введён в российские школы уже в 2026—2027 годах. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Ведомство направило бюджетную заявку на финансирование разработки и издания учебника в 2026 году в Постоянный комитет Союзного государства.