В омских школах в 2026 году могут ввести новый предмет

Учебник по истории Союзного государства России и Белоруссии может быть введён в российские школы уже в 2026—2027 годах. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Ведомство направило бюджетную заявку на финансирование разработки и издания учебника в 2026 году в Постоянный комитет Союзного государства.
Как уточняется, в ближайшие два года дети российских и белорусских школ смогут начать обучение по новому учебнику после его выпуска.
«Бюджетная заявка находится на рассмотрении. После получения положительного решения будет организована работа над пособием», — сообщили в пресс-службе министерства.
Депутат Союзного парламента Олег Гайдукевич отметил, что Парламентское собрание Союза Белоруссии и России готово поддержать проект школьного учебника по истории СГ, когда этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.