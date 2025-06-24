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В омских школах в 2026 году могут ввести новый предмет

Бюджетная заявка находится на рассмотрении.

Источник: Om1 Омск

Учебник по истории Союзного государства России и Белоруссии может быть введён в российские школы уже в 2026—2027 годах. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Ведомство направило бюджетную заявку на финансирование разработки и издания учебника в 2026 году в Постоянный комитет Союзного государства.

Как уточняется, в ближайшие два года дети российских и белорусских школ смогут начать обучение по новому учебнику после его выпуска.

«Бюджетная заявка находится на рассмотрении. После получения положительного решения будет организована работа над пособием», — сообщили в пресс-службе министерства.

Депутат Союзного парламента Олег Гайдукевич отметил, что Парламентское собрание Союза Белоруссии и России готово поддержать проект школьного учебника по истории СГ, когда этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.

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