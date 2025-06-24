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Белорусы могут пожаловаться в МАРТ на рост цен и отсутствие товаров в магазинах

МАРТ открыл горячую линию по наличию товаров и ценах в белорусских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут пожаловаться в МАРТ на рост цен и отсутствие товаров в магазинах. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве отметили, что в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке было принято решение про запуск горячей линии. В том случае, если у белорусов есть вопросы, касающиеся наличия товаров в магазинах и по росту цен на них, то об этом можно сообщить во вторник, 24 июня с 15.00 до 18.00. Звонить следует по указанному номеру: 8 (017) 325 92 02.

Тем временем штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.

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