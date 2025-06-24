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Назван средний возраст мужчин и женщин в Казахстане

В Бюро национальной статистики сегодня, 24 июня 2025 года, предоставили информацию о среднем возрасте казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно статданным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.

Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин — 33,9 года.

Бюро национальной статистики

В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен:

  • в Туркестанской области — 27,7 года,
  • в Мангистауской области — 27,8 года,
  • в Шымкенте — 27,8 года.

Наиболее высокий средний возраст отмечен:

  • в Северо-Казахстанской области — 39,2 года,
  • в Восточно-Казахстанской области — 38,9 года,
  • в Костанайской области — 38 лет.

Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности, — 32,7 и 31,7 года соответственно.

Бюро национальной статистики