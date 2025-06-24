Назван средний возраст мужчин и женщин в Казахстане

Согласно статданным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.
Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин — 33,9 года.
В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен:
- в Туркестанской области — 27,7 года,
- в Мангистауской области — 27,8 года,
- в Шымкенте — 27,8 года.
Наиболее высокий средний возраст отмечен:
- в Северо-Казахстанской области — 39,2 года,
- в Восточно-Казахстанской области — 38,9 года,
- в Костанайской области — 38 лет.
Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности, — 32,7 и 31,7 года соответственно.