Госдума приняла закон о RuStore на устройствах Apple

Поэтому предлагается сделать так, чтобы на устройствах, которые продаются в России, была возможность установить российский магазин приложений RuStore и через него приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. «Если вы покупаете телефон или планшет, в нем обычно уже установлены некоторые приложения. Новый закон… направлен на то, чтобы никто не мог ограничить работу этих приложений или помешать вам ставить другие через российский магазин RuStore», — пояснил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.