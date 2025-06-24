Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института российского омбудсмена.
«Владимир Владимирович, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за помощь и поддержку института уполномоченного по правам человека», — сказала Москалькова.
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Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше