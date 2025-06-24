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Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена

Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института российского омбудсмена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института российского омбудсмена.

«Владимир Владимирович, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за помощь и поддержку института уполномоченного по правам человека», — сказала Москалькова.

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