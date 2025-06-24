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В Самарской области 25 июня объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня днем на территории Самарской области ожидаются гроза, град и порывы ветра скоростью 15−18 м/с.

По данным Приволжского УГМС, 25 июня днем на территории Самарской области ожидаются гроза, град и порывы ветра скоростью 15−18 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает жителям соблюдать меры безопасности: не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами, держаться подальше от карнизов зданий, а также избегать пребывания под непрочными навесами и возле старых деревьев.

Также 25 июня ожидается усиление магнитной бури, которая достигнет 6 баллов.

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