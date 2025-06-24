Благодаря новым поправкам в конституцию Башкирии у главы республики и парламента появились новые полномочия

Сегодня, 24 июня, на пленарном заседании парламента Башкирии депутаты приняли во втором и окончательном чтении пакет поправок в Конституцию республики, внесенный главой региона Радием Хабировым. Изменения направлены на приведение Основного закона республики в соответствие с федеральным законодательством.
Согласно принятым поправкам, на конституционном уровне закрепляется структура регионального парламента и расширяются его полномочия. Теперь Госсобрание будет осуществлять контроль за исполнением региональных законов, рассматривать вопрос о доверии премьер-министру и вице-премьерам, а также заслушивать отчеты органов местного самоуправления.
Изменения также предусматривают новые полномочия для главы республики, включая право объявлять дисциплинарные взыскания руководителям муниципалитетов, отстранять их от должности и инициировать отставку. Отдельно прописано право Молодежной общественной палаты при Госсобрании на законодательную инициативу по вопросам своей компетенции.
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