В Самаре снова отложат заседание по делу экс-главы регионального МЧС Олега Бойко

Заседание будет отложено уже в третий раз, так как подсудимых не доставили из Москвы. Экс-глава службы должен был предстать перед судом сначала 27 мая, но его тоже не привезли, а заседание перенесли на 10 июня. Однако и второй раз был безуспешный. Теперь опять определят новую дату.