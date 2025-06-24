В Самаре снова отложат заседание по делу экс-главы регионального МЧС Олега Бойко

Во вторник, 24 июня, в Самаре должно было состояться заседание по уголовному делу о даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Однако его снова перенесут. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в суде.
Заседание будет отложено уже в третий раз, так как подсудимых не доставили из Москвы. Экс-глава службы должен был предстать перед судом сначала 27 мая, но его тоже не привезли, а заседание перенесли на 10 июня. Однако и второй раз был безуспешный. Теперь опять определят новую дату.
Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы — более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Бойко находится под стражей с декабря 2023 года.
Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд. Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет.