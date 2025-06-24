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Пенсия — враг долголетия: невролог раскрыл секреты длинной жизни

По словам 102-летнего американца Говарда Такера, жить долго помогают активность и любопытство.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
102-летний невролог Говард Такер, пожилой мужчина в синей майке
Источник: National Geographic

В 2021 году мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый практикующий врач в мире. В преддверии 103-летия Такер поделился секретами долголетия с изданием National Geographic.

Работайте как можно дольше

В 2014 году ученые доказали, что с каждым дополнительным трудовым годом снижается риск развития деменции. Поэтому, по словам Такера, пенсия — враг долголетия. Важно продолжать работать и общаться с коллегами. Сидение дома и изоляция от общества снижают когнитивные функции.

Перестаньте ненавидеть

По словам Такера, человек, который испытывает враждебную неприязнь, причиняет себе физический вред. Пульс и давление повышаются, что изнашивает кровеносную систему.

Питайтесь правильно

Такер не верит, что одна диета способна подойти всем. Однако мужчина считает, что употребление большого количества цельных полезных продуктов, а не обработанных, жареных или сладких лакомств предотвратит проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Уделяйте время физическим нагрузкам

По словам Такера, с возрастом человек не способен активно заниматься спортом, но важно уделять время хотя бы легким регулярным тренировкам. Так укрепляется сердце и стимулируется работа мозга.

Для пожилых, по мнению невролога, полезны ходьба и бег трусцой. В случае потери с возрастом чувства равновесия можно заниматься на велотренажерах или ходить по лестницам.

Ранее врачи рассказали, как при помощи отказа от вредных привычек замедлить старение.