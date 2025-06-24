Пенсия — враг долголетия: невролог раскрыл секреты длинной жизни

Работайте как можно дольше
В 2014 году ученые доказали, что с каждым дополнительным трудовым годом снижается риск развития деменции. Поэтому, по словам Такера, пенсия — враг долголетия. Важно продолжать работать и общаться с коллегами. Сидение дома и изоляция от общества снижают когнитивные функции.
Перестаньте ненавидеть
По словам Такера, человек, который испытывает враждебную неприязнь, причиняет себе физический вред. Пульс и давление повышаются, что изнашивает кровеносную систему.
Питайтесь правильно
Такер не верит, что одна диета способна подойти всем. Однако мужчина считает, что употребление большого количества цельных полезных продуктов, а не обработанных, жареных или сладких лакомств предотвратит проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Уделяйте время физическим нагрузкам
По словам Такера, с возрастом человек не способен активно заниматься спортом, но важно уделять время хотя бы легким регулярным тренировкам. Так укрепляется сердце и стимулируется работа мозга.
Для пожилых, по мнению невролога, полезны ходьба и бег трусцой. В случае потери с возрастом чувства равновесия можно заниматься на велотренажерах или ходить по лестницам.
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