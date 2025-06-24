В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей

«У нас идет очень много опасных явлений и деструктива через интернет для наших детей. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч — детская порнография, 30 тысяч — детские суициды, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры, экстремистские, ультраправые сообщества… Более того, миллион деструктивных аккаунтов были заблокированы в мессенджерах. Но деструктив идет не только через интернет. Он идет через видеоигры. Что такое видеоигра? Когда ребенок должен вжиться в образ игрового персонажа, думать за него, действовать за него… Когда ребенок играет в игру, где одна из миссий прийти в школу и расстрелять детей и учителей — он может подумать, что это нормально. Именно поэтому в Китае кровь красят в синий и зеленый цвет, чтобы в норме не было кровопролития, и в Китае каждую игру проверяют на деструктивный контент», — рассказала Лантратова журналистам.