В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей

ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») на форуме в Грозном заявила о негативном влиянии интернета, видеоигр и некоторых книг на психику детей и привела в качестве примера Китай, где компьютерные игры заранее проверяют на деструктивный контент.
«У нас идет очень много опасных явлений и деструктива через интернет для наших детей. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч — детская порнография, 30 тысяч — детские суициды, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры, экстремистские, ультраправые сообщества… Более того, миллион деструктивных аккаунтов были заблокированы в мессенджерах. Но деструктив идет не только через интернет. Он идет через видеоигры. Что такое видеоигра? Когда ребенок должен вжиться в образ игрового персонажа, думать за него, действовать за него… Когда ребенок играет в игру, где одна из миссий прийти в школу и расстрелять детей и учителей — он может подумать, что это нормально. Именно поэтому в Китае кровь красят в синий и зеленый цвет, чтобы в норме не было кровопролития, и в Китае каждую игру проверяют на деструктивный контент», — рассказала Лантратова журналистам.
По ее мнению игрушки, песни и литература также несут целенаправленные деструктивные элементы. В качестве примера она привела компанию по производству игрушек Mattel, которая в 2022 году направила миллион долларов на поддержку ВСУ.
«Посмотрите, какие игрушки продаются зачастую в магазинах. Эта кукла в гробах, куклы-монстры… Эти игрушки продает компания Mattel. А чем популярна компания Mattel, помимо того, что они изобрели первую в мире трансгендерную куклу барби? Тем, что они в 22 году миллион долларов на поддержку ВСУ отправили и 100% от линейки продажи на поддержку… То есть они нам продают деструктивные для наших детей ценности, а на эти деньги воюют против нас. То же происходит через музыку… В литературе, например, книжка “Солдатик” (итальянских авторов Кристины Беллемо и Вероники Руффато — ред.)… Там есть цитата “солдатик снял мундир, и никто не обвинил его в том, что он дезертир”. Эта книжка продается… когда наши ребята в зоне СВО защищают ценой своей жизни нашу страну», — заключила депутат.
Лантратова назвала эти факторы ненормальными и подчеркнула необходимость объединиться для решения таких вопросов.