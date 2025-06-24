Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Гроб с телом Талызиной был расположен на Основной сцене Театра Моссовета, десятки людей несли к нему цветы. Венки в память об актрисе прислали Министерство культуры России, друзья и коллеги артистки. Память Талызиной также почтили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — они направили прощальные телеграммы, которые зачитал заслуженный артист РФ Александр Яцко.