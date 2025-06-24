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Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Тело народной артистки РСФСР Валентины Талызиной было предано земле на родственном захоронении Ваганьковского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Актриса похоронена на 25-м участке кладбища. Рядом упокоены ее родственники.

Ранее в Государственном академическом театре имени Моссовета прошла гражданская панихида. Проститься с артисткой пришли ее родные, друзья и коллеги, в том числе художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ и многие другие.

Гроб с телом Талызиной был расположен на Основной сцене Театра Моссовета, десятки людей несли к нему цветы. Венки в память об актрисе прислали Министерство культуры России, друзья и коллеги артистки. Память Талызиной также почтили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — они направили прощальные телеграммы, которые зачитал заслуженный артист РФ Александр Яцко.

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