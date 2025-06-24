Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию

Она упомянула, что участники СВО получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату. Путин уточнил, что это общий порядок. «Конечно. Очень важно было бы для них, кто не может по прежней специальности из-за состояния здоровья, из-за ранений, из-за других объективных причин продолжить эту работу, дать возможность получить другую профессию», — сказала Москалькова.