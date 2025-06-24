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В Омске временно перекроют движение транспорта ко Дню молодёжи

В связи с празднованием Дня молодёжи в Омске будет временно перекрыто движение всех видов транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности Администрации города Омска.

Перекрытие улиц:

  • С 10:00 25 июня до 10:00 29 июня будет закрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Партизанской, включая Соборную площадь.
  • Также с 10:00 25 июня до 10:00 29 июня будут закрыты для движения улица Герцена (от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы), Банковский переулок (от Соборной площади до улицы Певцова), улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина) и улица Тарская (от улицы Ленина до улицы Красина).
  • С 10:00 29 июня до 7:00 30 июня будет перекрыт участок улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской.

Для объезда предлагается использовать улицы Интернациональная, Ленина, Герцена и Гагарина.

Кроме того, с 10:00 25 июня до 7:00 30 июня в местах проведения мероприятий будет запрещена парковка.