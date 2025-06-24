В Крыму одобрили предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным

В Крыму педагоги поддержали идею сделать ЕГЭ по истории обязательным. Об этом заявила Екатерина Крыжко, заведующая центром повышения профмастерства КРИППО, в эфире радио «Спутник в Крыму».
По ее мнению, история — ключевой предмет, формирующий гражданскую позицию и патриотизм у школьников, а отсутствие обязательного экзамена снижает мотивацию к серьезному изучению дисциплины.
«Я сторонник этого, я считаю, что наше подрастающее поколение должно знать историю. Пока не будет обязательного экзамена, дети не будут знать историю достаточно хорошо», — заявила Крыжко.
Сергей Таратухин, заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории в средней школе № 38 имени Дорохина, также разделяет эту точку зрения и считает, что ЕГЭ по истории особенно важен для абитуриентов гуманитарных специальностей.