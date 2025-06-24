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В Крыму одобрили предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным

Педагоги Крыма поддержали идею введения ЕГЭ по истории в число обязательных экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму педагоги поддержали идею сделать ЕГЭ по истории обязательным. Об этом заявила Екатерина Крыжко, заведующая центром повышения профмастерства КРИППО, в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее мнению, история — ключевой предмет, формирующий гражданскую позицию и патриотизм у школьников, а отсутствие обязательного экзамена снижает мотивацию к серьезному изучению дисциплины.

«Я сторонник этого, я считаю, что наше подрастающее поколение должно знать историю. Пока не будет обязательного экзамена, дети не будут знать историю достаточно хорошо», — заявила Крыжко.

Сергей Таратухин, заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории в средней школе № 38 имени Дорохина, также разделяет эту точку зрения и считает, что ЕГЭ по истории особенно важен для абитуриентов гуманитарных специальностей.