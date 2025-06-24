Шашлыки, шоколад и услуги такси подорожали в Ростовской области за год

В мае 2025 года в Ростовской области продолжился годовой рост цен на продукты питания и услуги. Об этом говорится в исследовании ЦБ.
В частности, подорожало мясо. Например, свинина и птица выросли в цене с повышением спроса на шашлыки. В целом же стоимость мясной продукции оказалась выше из-за снижения количества на прилавках и роста затрат животноводов.
Годовой прирост цен на шоколадные конфеты составил 22,60%, на кофе — 24,88%. Параллельно с этим дешевели яйца, за двенадцать месяцев они снизились в цене на 16,66%.
В сфере услуг больше всего выросла плата за такси. На цены перевозчиков повлияли расходы на топливо, обслуживание транспорта и зарплату персонала. За двенадцать месяцев проезд в такси вырос в цене на 20,19%.
Майские цены в Ростовской области на 0,44% превысили апрельские. Годовая инфляция при этом уменьшилась до 10,38%, но осталась выше, чем в целом по стране (9,88%).
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