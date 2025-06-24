Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг. Пользователи через платформу смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи. Также можно будет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — из паспорта или других документов. С помощью передачи данных из ЕСИА (только с личного согласия) платформа позволит установить возраст гражданина. Онлайн-документы из сервиса можно будет предъявить для подтверждения не только возраста, но и льгот, а также обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницу и т. д. Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.