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Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.

Ключевые особенности платформы.

Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг. Пользователи через платформу смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи. Также можно будет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — из паспорта или других документов. С помощью передачи данных из ЕСИА (только с личного согласия) платформа позволит установить возраст гражданина. Онлайн-документы из сервиса можно будет предъявить для подтверждения не только возраста, но и льгот, а также обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницу и т. д. Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда норм. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иных документов.