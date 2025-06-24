Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
«Двадцать пятого июня Владимир Путин проведет совещание в формате видеоконференцсвязи о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов», — говорится в сообщении.
С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области — Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.
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