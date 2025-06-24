В Екатеринбурге 25 июня рассмотрят апелляцию на арест редактора URA.RU

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова. 6 июня по ходатайству следователей СК его отравили под стражу.
— Рассмотрение жалоб состоится 25 июня в 11.00, — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, журналисты Денис Аллаяров, Сергей Бодров и Анна Салымская были задержаны во время обысков в редакции издания. В головной офис, расположенный на Карла Либкнехта, 5, в Екатеринбурге, утром 5 июня нагрянули силовики. Позже всех троих отпустили, однако Денис Аллаяров вскоре был задержан повторно.
Денису Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу. Позже выяснится, что им являлся экс-глава уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрей Карпов.
Известно, что полицейского уже уволили со службы по отрицательным мотивам. Кроме того, на экс-силовика возбудили уголовные дела по статьям о получении взятки и о превышении должностных полномочий. Как оказалось, силовик являлся дядей журналиста.