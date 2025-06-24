В Екатеринбурге 25 июня рассмотрят апелляцию на арест редактора URA.RU

Напомним, журналисты Денис Аллаяров, Сергей Бодров и Анна Салымская были задержаны во время обысков в редакции издания. В головной офис, расположенный на Карла Либкнехта, 5, в Екатеринбурге, утром 5 июня нагрянули силовики. Позже всех троих отпустили, однако Денис Аллаяров вскоре был задержан повторно.