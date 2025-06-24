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В Омске ужесточен контроль за фермерами, использующими на полях пестициды

57 случаев нарушений регламентов использования химических препаратов уже выявлено с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области проводит масштабные проверки использования пестицидов и агрохимикатов на полях региона. Один из последних случаев нарушения был зафиксирован в Горьковском районе, где глава крестьянско-фермерского хозяйства использовал запрещенные пестициды для обработки гороха, ячменя и чечевицы. За нарушение регламента глава КФХ оштрафован.

По данным ведомства, с начала года, с 9 января по 24 июня 2025 года, выявлено 57 случаев нарушений регламентов использования химических препаратов. По результатам проверок вынесено 40 предостережений и согласовано проведение 13 внеплановых проверок, из которых 11 уже завершены. К административной ответственности привлечены 13 нарушителей, включая индивидуальных предпринимателей, юридические и должностные лица. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Ведомство напоминает, что существует государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены к использованию при выращивании злаковых. Там же прописаны требования к применению препаратов, а также разрешенные дозировки, сроки обработки и перечень совместимых культур. Несоблюдение этих норм представляет серьезную угрозу для здоровья людей и экологии региона.

В Россельхознадзоре напоминают: любые отклонения от регламентов могут привести не только к штрафам, но и с серьезным последствиям, вплоть до уничтожения собранного урожая. Ранее мы писали, что в Омской области зарегистрировано опасное заболевание свиней.