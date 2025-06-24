В Омске ужесточен контроль за фермерами, использующими на полях пестициды

По данным ведомства, с начала года, с 9 января по 24 июня 2025 года, выявлено 57 случаев нарушений регламентов использования химических препаратов. По результатам проверок вынесено 40 предостережений и согласовано проведение 13 внеплановых проверок, из которых 11 уже завершены. К административной ответственности привлечены 13 нарушителей, включая индивидуальных предпринимателей, юридические и должностные лица. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Ведомство напоминает, что существует государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены к использованию при выращивании злаковых. Там же прописаны требования к применению препаратов, а также разрешенные дозировки, сроки обработки и перечень совместимых культур. Несоблюдение этих норм представляет серьезную угрозу для здоровья людей и экологии региона.