Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях.
Законопроектом также устанавливается, что контракт о прохождении военной службы с совершившими преступления гражданами, иностранными гражданами или лицами без гражданства заключается до окончания периода мобилизации, отмены (прекращения действия) военного положения и (или) истечения военного времени.