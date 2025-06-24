Региональные власти планируют ускорить трамваи в Самаре в среднем на 50%

Самара обладает второй по протяженности в России сетью трамвайных путей 71 километр, и самым большим парком трамваев среди городов-миллионников более 400 единиц. Однако средний возраст трамваев составляет 35 лет, а скорость движения всего 12 км/ч. Из-за изношенности рельсов на отдельных участках скорость падает до 5 км/ч. Пассажиропоток трамваев с 2019 года упал на 37%.
Разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения в год их можно ремонтировать не более 10 километров. Первый этап предлагается реализовать в 2026 году на улицах Ташкентская и Галактионовская. Планируется обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай на проезжей части. Предлагается создать новые остановки островного или венского типа всего более 150 единиц.
Целью стратегии является увеличение пассажиропотока со 108 тысяч пассажиров в сутки до 200 тысяч в ближайшие 6 лет и повышение средней скорости движения на 50%.
Тема развития трамвайной инфраструктуры тем более актуальна потому, что сегодня в Самаре из-за короткого замыкания загорелся трамвай на улице Победы, 168. Как сообщили в региональном МЧС, в трамвае находились 10 человек. Всех эвакуировали, обошлось без пострадавших.
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