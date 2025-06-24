Региональные власти планируют ускорить трамваи в Самаре в среднем на 50%

Разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения в год их можно ремонтировать не более 10 километров. Первый этап предлагается реализовать в 2026 году на улицах Ташкентская и Галактионовская. Планируется обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай на проезжей части. Предлагается создать новые остановки островного или венского типа всего более 150 единиц.