Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области производители продуктов смогут получить субсидии

Победители конкурса получат 20% от покупки техники и оборудования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области производители продуктов питания смогут получить субсидии от государства. К участию в отборе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, которые зарегистрированы и работают на территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в минсельхозе региона.

-Единственный способ подать документы — через государственную систему «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей». Срок подачи — до 30 июня 2025 года, — уточнили в пресс-службе минсельхоза.

Те, кто выиграет конкурс, смогут вернуть 20% от затрат на лизинговые платежи за технику, грузовые и специализированные автомобили, а также технологическое оборудование. Важно, чтобы договор финансовой аренды был заключен до 1 июня 2024 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в школы Приангарья поступят около 190 тысяч новых учебников по истории.