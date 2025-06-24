В Иркутской области производители продуктов смогут получить субсидии

В Иркутской области производители продуктов питания смогут получить субсидии от государства. К участию в отборе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, которые зарегистрированы и работают на территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в минсельхозе региона.
-Единственный способ подать документы — через государственную систему «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей». Срок подачи — до 30 июня 2025 года, — уточнили в пресс-службе минсельхоза.
Те, кто выиграет конкурс, смогут вернуть 20% от затрат на лизинговые платежи за технику, грузовые и специализированные автомобили, а также технологическое оборудование. Важно, чтобы договор финансовой аренды был заключен до 1 июня 2024 года.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в школы Приангарья поступят около 190 тысяч новых учебников по истории.