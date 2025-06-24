Юные велосипедисты Суворовского отличились на всероссийских стартах

Спортсмены детской велосипедной секции Суворовского жилого района с начала года отметились успехами на нескольких турнирах разного уровня. Так Владислав Прокопенко завоевал в категории «юноши 15−16 лет» сразу три медали на апрельских всероссийских соревнованиях по велоспорту, которые прошли на шоссе в Майкопе. Он взял золото в индивидуальной гонке на время, серебро в гонке "Критериум и бронзу в групповом заезде.
Коллеги спортсмена по секции — Анна Письменная, Михаил Таранов и Михаил Цибин — выступили на апрельском чемпионате Ростовской области по маунтинбайку. Анна завоевала серебряную награду, а Михаилы разделили третье место на пьедестале почёта.
В мае воспитанники секции велоспорта СШОР-19 также приняли участие в чемпионате и первенстве Ростовской области по велогонкам на шоссе. Владислав Прокопенко на этих гонках отличился двойным успехом: победил в личном спринте на 20 километров и выиграл групповую гонку протяженностью 60 километров. Его коллега по команде Федор Щетинский финишировал вторым в индивидуальном соревновании и третьим в командной эстафете. Абсолютной победительницей среди девушек в групповой гонке оказалась Анастасия Письменная.
Фото: предоставлено велосекцией СШОР-19 в Суворовском.
В числе других побед Владислава и Федора — первое место на областных соревнованиях по велосипедному спорту на треке в индивидуальной гонке преследования на 2 км. Ребята заняли первое и второе места соответственно.
НАША СПРАВКА.
Секция велоспорта СШОР-19 действует в Суворовском уже несколько лет. Занятия проходят круглый год, летом — на трассе, зимой — в помещении. Юные спортсмены на тренировках осваивают такие направления, как велотрек, шоссе, BMX и маунтинбайк. Занятия проводятся бесплатно.