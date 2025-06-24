Юные велосипедисты Суворовского отличились на всероссийских стартах

Спортсмены детской велосипедной секции Суворовского жилого района с начала года отметились успехами на нескольких турнирах разного уровня. Так Владислав Прокопенко завоевал в категории «юноши 15−16 лет» сразу три медали на апрельских всероссийских соревнованиях по велоспорту, которые прошли на шоссе в Майкопе. Он взял золото в индивидуальной гонке на время, серебро в гонке "Критериум и бронзу в групповом заезде.