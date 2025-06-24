В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции

В настоящее время по закону за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Новым законом устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.