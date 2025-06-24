Состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

24 июня в Рязани прошло выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Встреча в таком формате позволяет детально разбирать ключевые вопросы помощи ветеранам спецоперации и их семьям, а также получать обратную связь от региональных филиалов и органов власти.
В мероприятии приняли участие Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ и председатель фонда, Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга и глава попечительского совета, а также губернатор Рязанской области Павел Малков.
Участники заседания рассмотрели поддержку ветеранов в сфере предпринимательства и трудоустройства, в том числе для людей с инвалидностью.
Мы обсудили, как помочь участникам СВО, которые хотят открыть свое дело, а также механизмы мотивации работодателей принимать на работу героев, особенно с ограниченными возможностями. Лучшие региональные практики будут проанализированы и масштабированы на федеральном уровне.
Юрий Чиханчин подчеркнул важность межведомственного взаимодействия: «Наша задача — выявить успешные решения в регионах, чтобы улучшить работу фонда и всей системы поддержки ветеранов. К заседанию подключились представители Центрального федерального округа, включая руководителей межведомственных комиссий».
Павел Малков представил региональные инициативы: «Мы развиваем программы переобучения для госслужбы (“Герои 62”), помогаем с бизнесом (“СВОй бизнес”), а осенью запустим курс для жен и вдов участников СВО. Также в области работает Центр компетенций “Работа для СВОих”».
Губернатор поблагодарил фонд за отмену критериев нуждаемости для соцконтрактов, что ускоряет помощь ветеранам.
— Теперь соцкоординаторам не нужно тратить время на бумаги, а нам — ждать ответов неделями, — отметил ветеран СВО Петр Рябов.
Члены совета также посетили реабилитационный центр «Сосновый бор», где пообщались с пациентами. Максим Катков, ветеран и участник турниров «Кубок Защитников Отечества», поделился историей восстановления после тяжелого ранения.
По результатам заседания приняты ключевые решения:
- Подготовка предложений в Минздрав о включении обязательных консультаций психологов в диспансеризацию ветеранов.
- Проработка с Минцифры возможности телемедицинских консультаций через ГИС для жителей отдаленных районов.
- Сбор и тиражирование лучших региональных практик по трудоустройству и поддержке предпринимательства среди ветеранов.
Фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента России Владимира Путина, продолжает расширять помощь участникам СВО и их семьям. Сегодня его филиалы работают во всех регионах страны.