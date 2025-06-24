Состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

Мы обсудили, как помочь участникам СВО, которые хотят открыть свое дело, а также механизмы мотивации работодателей принимать на работу героев, особенно с ограниченными возможностями. Лучшие региональные практики будут проанализированы и масштабированы на федеральном уровне.