Нормализация круговорота холестерина замедляет дегенерацию сетчатки

Профессор Апте и его коллеги совершили это открытие при изучении того, как развитие возрастной макулодистрофии, одной из самых распространенных форм дегенерации сетчатки глаза, влияет на активность различных ферментов, связанных с круговоротом холестерина. Нарушения в их работе, как отмечают ученые, достаточно давно связывают с развитием большого числа болезней пожилых людей, что побудило биологов изучить, насколько отличается активность этих белков у здоровых пациентов и носителей макулодистрофии.