Нормализация круговорота холестерина замедляет дегенерацию сетчатки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Исследователи из США и Европы выяснили, что процесс развития возрастной дегенерации сетчатки глаза можно в значительной степени замедлить, если усилить выработку фермента ApoM, отвечающего за удаление излишков холестерина из организма. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Вашингтон (WashU).
«Существующие терапии возрастной дегенерации сетчатки глаза не способны обратить вспять это заболевание, и при этом они эффективны лишь на последних стадиях его развития. Мы показали, что терапии, повышающие концентрацию белка ApoM в организме пациентов, смогут замедлить или даже предотвратить развитие данной болезни, что сохранит зрение многим людям», — заявил профессор WashU Раджендра Апте, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Апте и его коллеги совершили это открытие при изучении того, как развитие возрастной макулодистрофии, одной из самых распространенных форм дегенерации сетчатки глаза, влияет на активность различных ферментов, связанных с круговоротом холестерина. Нарушения в их работе, как отмечают ученые, достаточно давно связывают с развитием большого числа болезней пожилых людей, что побудило биологов изучить, насколько отличается активность этих белков у здоровых пациентов и носителей макулодистрофии.
Для получения этих сведений исследователи взяли образцы крови у 50 пациентов с дегенерацией сетчатки на разных стадиях ее развития, а также у 300 здоровых людей схожего возраста. Аналогичные наблюдения биологи также провели в опытах на мышах, у которых данная болезнь начинает развиваться при питании жирной пищей при наличии мутаций в двух генах, связанных с транспортировкой холестерина.
Проведенные исследователями замеры показали, что развитие макулодистрофии сопровождалось снижением концентрации фермента ApoM, отвечающего за удаление излишков холестерина из клеток и его утилизацию в печени. Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что можно проследить за тем, как изменится характер дегенерации сетчатки у мышей, если периодически вводить в их организм плазму крови, содержащую необычно большое количество данного белка.
Данная процедура, как обнаружили биологи, значительно замедлила накопление жира в пигментном слое сетчатки, который отвечает за снабжение нутриентами ее светочувствительных клеток. Это серьезно замедлило гибель палочек и защитило грызунов от потери зрения при диете с высокой концентрацией жиров. В перспективе аналогичным образом можно будет защитить сетчатку пожилых людей от дегенерации на самых первых стадиях развития макулодистрофии, подытожили ученые.
О дегенерации сетчатки.
Дегенерация желтого пятна глаза — одна из самых распространенных болезней глаз, поражающих преимущественно пожилых. Она развивается в результате массовой гибели светочувствительных клеток в центральной части сетчатки, причиной чего обычно является ишемия и различные патологии сосудов. На сегодняшний день эта болезнь представляет собой одну из главных причин развития слепоты.