В Уфе с 27 июня начнут действовать платные парковки

Стоимость одного часа составит 40 рублей. Первые 20 минут — бесплатно. Оплатить парковку можно несколькими способами: на портале parking02.ru, через мобильное приложение «Горпарковки», с помощью СМС на короткий номер 2730 либо в ближайшем банкомате.
За неоплату будет наложен штраф в размере 1500 рублей.
Как сообщает администрация Уфы, в мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru предусмотрена функция постоплаты. Благодаря данной опции оплатить стоянку можно до 23.59 часов текущих суток включительно, штраф в данном случае не назначат.
Предусмотрен ряд случаев, когда оплачивать парковку не требуется. Это возможно при остановке транспортного средства на период менее 20 минут, в рабочие дни с 21.00 до 7.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни. Час транспорт может стоять бесплатно рядом с объектами спорта, образования, культуры, медицины, а также органам госвласти и местного самоуправления, а также организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги.
Кроме того, оплата парковки не потребуется транспорту спецслужб и некоторым категориям граждан.
Электромобили также могут встать на парковку бесплатно.