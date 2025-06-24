В Уфе с 27 июня начнут действовать платные парковки

Предусмотрен ряд случаев, когда оплачивать парковку не требуется. Это возможно при остановке транспортного средства на период менее 20 минут, в рабочие дни с 21.00 до 7.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни. Час транспорт может стоять бесплатно рядом с объектами спорта, образования, культуры, медицины, а также органам госвласти и местного самоуправления, а также организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги.