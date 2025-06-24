В «Салават Юлаев» перешел канадский защитник Дин Стюарт

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе канадского защитника Дина Стюарта из подмосковного «Витязя». Сделка была осуществлена по схеме обмена с денежной компенсацией.
27-летний Стюарт дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2022/23, набрав 15 (5+10) очков в 52 матчах. До прихода в российскую лигу большую часть карьеры провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клубы команд NHL.
С канадским защитником подписан двухлетний контракт.
— Приветствуем Дина в Уфе! — заявили в «СЮ».
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