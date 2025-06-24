В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*

«Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp* возникли даже там, где его создали. Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США — в Палате представителей Конгресса — позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине. Стоит ли говорить об опасности для других стран и, в частности, для наших граждан», — написал Боярский в своем Telegram-канале.