В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает вопросы, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp * на их служебных устройствах.
«Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp* возникли даже там, где его создали. Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США — в Палате представителей Конгресса — позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине. Стоит ли говорить об опасности для других стран и, в частности, для наших граждан», — написал Боярский в своем Telegram-канале.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.