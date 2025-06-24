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Суд восстановил на работе минчанку, уволенную за пять месяцев до пенсии

Суд обязал нанимателя выплатить 4000 рублей минчанке, уволенной за пять месяцев до пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Суд восстановил на работе минчанку, уволенную за пять месяцев до пенсии. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что женщина работала на разных должностях на одном из минских предприятий с 2007 года. В один из дней она получила неожиданное уведомление, которое было связано с изменением существенных условий труда. Подобное решение наниматель обосновал тем, что нужно привести трудовые функции в соответствие с квалификационным справочником должностей и законодательством.

«То есть, по сути, речь шла о конкретизации должностных обязанностей, а не о производственных, организационных либо экономических факторах», — сказано в сообщении.

С указанным вариантом жительница Минска не согласилась, расценив действия нанимателя необоснованными и «умышленно препятствующими выполнению работы».

«Тот спорить не стал, просто уволил сотрудницу, невзирая на то, что до общеустановленного пенсионного возраста ей оставалось 5 месяцев», — уточнили в сообщении.

Женщина обратилась за помощью в профсоюз. Главным правовым инспектором труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Мариной Змитрович было подготовлено исковое заявление. Кроме того, специалист представляла интересы минчанка в суде.

Змитрович обратила внимание, что во время слушания дела наниматель свою позицию сменил. По ее словам, он намеревался сослаться на то, что изменение им существенных условий труда сотрудницы было вызвано производственными и экономическими причинами. Представитель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений уточнила, что при учете всех фактов, которые были выявлены, суд установил — требования минчанки обоснованы и подлежат удовлетворению.

— Женщина восстановлена в прежней должности, — отметила Марина Змитрович.

Также сказано, что наниматель должен выплатить минчанке сумму в размере среднего заработка за время вынужденного прогула и возместить моральный ущерб. Речь идет про сумму примерно в 4000 рублей.

Ранее суд восстановил на работе уволенную частником беременную минчанку.

Тем временем наниматель удержал с белоруса 300 рублей за превышение лимита разговоров по корпоративному тарифу.

Кроме того, прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами.