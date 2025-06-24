Суд восстановил на работе минчанку, уволенную за пять месяцев до пенсии

Змитрович обратила внимание, что во время слушания дела наниматель свою позицию сменил. По ее словам, он намеревался сослаться на то, что изменение им существенных условий труда сотрудницы было вызвано производственными и экономическими причинами. Представитель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений уточнила, что при учете всех фактов, которые были выявлены, суд установил — требования минчанки обоснованы и подлежат удовлетворению.