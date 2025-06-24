ГАИ обратилась к водителям из-за ограничения движения в центре Минска с 25 по 27 июня

В ГАИ обратили внимание, что в период с 25 по 27 июня в связи с проведением общественно-политического мероприятия на отдельных участках проспекта Независимости и Победителей, а также на МКАД будут действовать временные ограничения движения всех видов транспорта, в том числе и общественного.