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ГАИ обратилась к водителям из-за ограничения движения в центре Минска с 25 по 27 июня

ГАИ: движение транспорта будет ограничено в центре Минска с 25 по 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, что движение транспорта будет ограничено в центре Минска с 25 по 27 июня. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ обратили внимание, что в период с 25 по 27 июня в связи с проведением общественно-политического мероприятия на отдельных участках проспекта Независимости и Победителей, а также на МКАД будут действовать временные ограничения движения всех видов транспорта, в том числе и общественного.

В ведомстве просят водителей принимать во внимание данную информацию в момент выбора маршрута, а также способа передвижения.

Ранее ГАИ предупредила водителей о камерах фиксации с новыми функциями в Минске.

Кстати, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.

Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.