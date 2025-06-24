Ремонт кольца на улице Таганрогской в Ростове подорожал за три месяца

В Ростове-на-Дону с весны подорожал ремонт кольцевой развязки в районе улиц Малиновского и Таганрогской. Об этом можно судить по информации на сайте госзакупок.
Оказалось, что прежний конкурс на проведение работ отменили в апреле 2025 года, новый — был объявлен в июне. Стоимость контракта при этом изменилась с 18,4 до 32,1 млн рублей. Речь идет о бюджетных средствах, которые должны поступить в рамках муниципальной программы.
Заказчик — городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры — должен выбрать подрядчика в следующем месяце, 16 июля.
Все поставленные задачи необходимо выполнить до 27 октября 2025 года. Также от исполнителя ждут гарантию на дорожное покрытие. В частности, верхний слой при интенсивности движения от 10 до 20 тысяч машин в сутки должен прослужить четыре года.
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