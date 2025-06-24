Ремонт кольца на улице Таганрогской в Ростове подорожал за три месяца

Все поставленные задачи необходимо выполнить до 27 октября 2025 года. Также от исполнителя ждут гарантию на дорожное покрытие. В частности, верхний слой при интенсивности движения от 10 до 20 тысяч машин в сутки должен прослужить четыре года.