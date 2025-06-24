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Круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси

Круглосуточный короткий номер экстренной психологической помощи появится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья по идеологической работе Наталья Громова.

Громова отметила, что в ближайшее время на базе центра будет организован Центр экстренной психологической помощи.

— Горячая линия создается для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли получить всю необходимую помощь, — отметила специалист.

По словам замдиректора центра, белорусы смогут связаться с психологом по короткому номеру 133. Она добавила, что указанный номер будет виртуальны. Громова заметила, что, в зависимости от того, откуда звонит человек, соединение будет происходить с соответствующим регионом.

Наталья Громова уточнила, что звонки окажутся бесплатными и с мобильных, и со стационарных телефоном. Она подчеркнула, что центр будет работать круглосуточно, с белорусами будут разговаривать квалифицированные специалисты системы здравоохранения.

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