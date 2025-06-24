Круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья по идеологической работе Наталья Громова.
Громова отметила, что в ближайшее время на базе центра будет организован Центр экстренной психологической помощи.
— Горячая линия создается для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли получить всю необходимую помощь, — отметила специалист.
По словам замдиректора центра, белорусы смогут связаться с психологом по короткому номеру 133. Она добавила, что указанный номер будет виртуальны. Громова заметила, что, в зависимости от того, откуда звонит человек, соединение будет происходить с соответствующим регионом.
Наталья Громова уточнила, что звонки окажутся бесплатными и с мобильных, и со стационарных телефоном. Она подчеркнула, что центр будет работать круглосуточно, с белорусами будут разговаривать квалифицированные специалисты системы здравоохранения.
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