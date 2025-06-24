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Штрафы за лампочку: в Узбекистане снова будут наказывать не тех

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). Депутаты нижней палаты парламента, похоже, решили бороться с отсутствием электричества и постоянными отключениями не за счёт реформ и модернизации сетей, а за счёт штрафов. Сегодня они в первом чтении одобрили законопроект, который усилит систему ответственности за нерациональное потребление электрической и тепловой энергии, а также природного газа — пока, судя по всему, для предпринимателей. Но, как говорится, главное — начать, а там…

Источник: Vaib.Uz

Что вообще происходит?

Многие, вероятно, помнят недавние рейды в столице, во время которых предпринимателей штрафовали за то, что у них днём на фасадах магазинов горел свет. Не важно, что они за него платят — теперь это трактуется как «нерациональное потребление».

Теперь же депутаты хотят дать дополнительные полномочия МЧС и органам правопорядка — то есть фактически любой проверяющий сможет прийти и сказать: «Лампочка у вас днем светится — нерационально. Вот штраф».

А где граница рациональности?

Самое опасное в этой инициативе — её размытость. Что вообще считается нерациональным? Где официально прописано, что включённый вентилятор, кондиционер, вывеска или подсветка витрины днём — это уже повод для санкций? Получается, любой проверяющий может прийти и трактовать ваше потребление как нарушение. Это уже не норма, а хаос и путь к произволу.

Абсурд ситуации в том, что человек исправно оплачивает ресурсы по установленным тарифам, которые, кстати, постоянно растут. А ему в ответ — штраф. То есть платить недостаточно, надо ещё угадать, как правильно пользоваться тем, за что уже заплатил. Не страна, а «штрафистан» какой-то.

Сегодня предприниматели — а завтра мы?

Сегодня — бизнес обобрали, завтра — жильцов. В Узбекистане это правило работает всегда. Не исключено, что скоро к нам в дома будут приходить комиссии и устанавливать лимит: один кондиционер в день на час. Всё остальное — «нерационально». Хотите больше света, комфорта, вентиляции? Простите — инфраструктура не справляется.

Почему не начать с главного?

Может, депутатам стоит начать с энергетиков, которые десятилетиями не могут обеспечить устойчивое электроснабжение даже в столице? С хокимиятов, которые выдают разрешения на гигантские новостройки, от которых уже задыхается энергетическая и коммунальная система?

А как быть с городской иллюминацией, сверкающей всю ночь в «Ташкент сити»? Это, выходит, рационально?

Ситуация, когда проблемы инфраструктуры и энергосетей пытаются переложить на плечи граждан и бизнеса — это путь в никуда. Вместо модернизации сетей, прозрачной градостроительной политики и энергоэффективных технологий — угрозы, штрафы и размытые понятия.

А ведь мы и так немало платим. Но, к сожалению, всё чаще — не за свет, воду или газ, а за чужую некомпетентность.