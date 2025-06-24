Штрафы за лампочку: в Узбекистане снова будут наказывать не тех

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). Депутаты нижней палаты парламента, похоже, решили бороться с отсутствием электричества и постоянными отключениями не за счёт реформ и модернизации сетей, а за счёт штрафов. Сегодня они в первом чтении одобрили законопроект, который усилит систему ответственности за нерациональное потребление электрической и тепловой энергии, а также природного газа — пока, судя по всему, для предпринимателей. Но, как говорится, главное — начать, а там…