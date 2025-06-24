Екатеринбург перестал быть «Грязьбургом», заявил глава города

За Екатеринбургом в народе прочно закрепилось название «Грязьбург», соответствующая табличка в 2016 году появилась на въезде в город. В 2017 году администрация заказала исследование на определение источников и причин загрязнения городской территории за 1,8 миллиона рублей. Как выяснили ученые УрО РАН, в уральской столице 400 тысяч тонн грязи, которая на 75% состоит из строительных материалов и пыли с карьеров, на 20% — из почвы и на 5% — из мусора. При этом, по данным специалистов, на каждого жителя города приходится 80 килограммов пылегрязевого осадка.