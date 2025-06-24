Екатеринбург перестал быть «Грязьбургом», заявил глава города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Определенный стандарт в качестве уборки улиц Екатеринбурга достигнут, поэтому прозвище «Грязьбург» для города уже не актуально, заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.
«Мы достигаем определенного стандарта и, наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется наш город назвать “Грязьбургом”. Ну, нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе», — сказал глава Екатеринбурга в ходе заседании городской думы.
По его словам, конец зимы — начало весны показали достаточно серьезные упущения в работе, в связи с чем непростые кадровые решения были приняты и будут приниматься дальше на уровне районов. Орлов отметил, что изменение подхода к уборке города — процесс ежедневный, кропотливый и требующий постоянной донастройки, но в настоящее время есть все ресурсы, чтобы содержать город по столичным стандартам.
За Екатеринбургом в народе прочно закрепилось название «Грязьбург», соответствующая табличка в 2016 году появилась на въезде в город. В 2017 году администрация заказала исследование на определение источников и причин загрязнения городской территории за 1,8 миллиона рублей. Как выяснили ученые УрО РАН, в уральской столице 400 тысяч тонн грязи, которая на 75% состоит из строительных материалов и пыли с карьеров, на 20% — из почвы и на 5% — из мусора. При этом, по данным специалистов, на каждого жителя города приходится 80 килограммов пылегрязевого осадка.