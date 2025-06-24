Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

Москалькова пригласила Путина на совещание региональных омбудсменов в сентябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.

Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой.

Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен.

«В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии», — обратилась Москалькова к президенту.

Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь.

«Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое», — поблагодарил Путин.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше