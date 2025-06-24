Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.
Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой.
Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен.
«В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии», — обратилась Москалькова к президенту.
Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь.
«Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое», — поблагодарил Путин.