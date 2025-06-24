Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

«В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии», — обратилась Москалькова к президенту.