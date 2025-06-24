В правительстве Башкирии назвали лидеров по зарплатным долгам в республике

На недавнем заседании правительства Башкирии обсудили меры по ликвидации и профилактике зарплатных долгов. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что за прошлый год сумма просроченной задолженности сократилась на 52 млн рублей — с 419,8 млн до 368 млн рублей, а количество предприятий-должников уменьшилось до 26. Однако проблема остается острой, особенно в строительной сфере и обрабатывающих производствах.
Министр семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова сообщила, что 80% задолженностей сконцентрированы в Уфе, поэтому межведомственная комиссия теперь будет проводить выездные заседания в районах города. В республике также обновляют положение о комиссии и создают рабочие группы в муниципалитетах.
Назаров поручил профильным ведомствам усилить мониторинг зарплатных долгов с учетом отраслевой специфики, подчеркнув, что невыплаты негативно влияют на благосостояние граждан и инвестиционный климат региона.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.