В правительстве Башкирии назвали лидеров по зарплатным долгам в республике

На недавнем заседании правительства Башкирии обсудили меры по ликвидации и профилактике зарплатных долгов. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что за прошлый год сумма просроченной задолженности сократилась на 52 млн рублей — с 419,8 млн до 368 млн рублей, а количество предприятий-должников уменьшилось до 26. Однако проблема остается острой, особенно в строительной сфере и обрабатывающих производствах.