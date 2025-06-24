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25 и 26 июня в Иркутской области ожидается сильная жара

Местами по региону солнце будет греть до +35 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске области 25 и 26 июня ожидается потепление до +35 градусов и выше. В западных и северо-западных районах возможны осадки в виде дождя, там же столбик термометра опустится до +21…+26. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, ветер будет с порывами до 5−10 м/с, при ухудшении погоды — до 20 м/с.

— В областном центре будет переменная облачность, без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +32, а ночью +16…+18 градусов, — уточняют синоптики.

А на Байкале ночью будет без осадков, а вот днем возможен дождь, особенно в южной части акватории. Днем температура воздуха составит +25…+30 градусов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье продавцы возглавили рейтинг вакансий летом 2025 года.