25 и 26 июня в Иркутской области ожидается сильная жара

В Иркутске области 25 и 26 июня ожидается потепление до +35 градусов и выше. В западных и северо-западных районах возможны осадки в виде дождя, там же столбик термометра опустится до +21…+26. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, ветер будет с порывами до 5−10 м/с, при ухудшении погоды — до 20 м/с.