25 и 26 июня в Иркутской области ожидается сильная жара

В Иркутске области 25 и 26 июня ожидается потепление до +35 градусов и выше. В западных и северо-западных районах возможны осадки в виде дождя, там же столбик термометра опустится до +21…+26. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, ветер будет с порывами до 5−10 м/с, при ухудшении погоды — до 20 м/с.
— В областном центре будет переменная облачность, без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +32, а ночью +16…+18 градусов, — уточняют синоптики.
А на Байкале ночью будет без осадков, а вот днем возможен дождь, особенно в южной части акватории. Днем температура воздуха составит +25…+30 градусов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье продавцы возглавили рейтинг вакансий летом 2025 года.