В Ростове в день выдачи аттестатов запретят розничную продажу алкоголя

28 июня 2025 года, в день выдачи аттестатов, в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщают в управлении торговли и бытового обслуживания города.
Ограничения продиктованы областным законом. Нарушителей будут наказывать штрафами, возможна конфискация товара.
При этом запрет на розничную торговлю горячительными напитками не коснется объектов общественного питания и магазинов беспошлинной торговли.
Напомним, по данным властей, всего в 2025 году в Ростовской области девятые классы должны закончить более 45 тысяч человек, одиннадцатые классы — почти 16 тысяч человек.
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