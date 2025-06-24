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В Ростове в день выдачи аттестатов запретят розничную продажу алкоголя

Розничную торговлю горячительным ограничат в Ростове-на-Дону 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

28 июня 2025 года, в день выдачи аттестатов, в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщают в управлении торговли и бытового обслуживания города.

Ограничения продиктованы областным законом. Нарушителей будут наказывать штрафами, возможна конфискация товара.

При этом запрет на розничную торговлю горячительными напитками не коснется объектов общественного питания и магазинов беспошлинной торговли.

Напомним, по данным властей, всего в 2025 году в Ростовской области девятые классы должны закончить более 45 тысяч человек, одиннадцатые классы — почти 16 тысяч человек.

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