Кроссворд на 25 июня 2025

Сегодня, 25 июня, отмечаем день рождения Джорджа Оруэлла — писателя, чьи идеи стали частью глобального политического и культурного дискурса. Его антиутопии «1984» и «Скотный двор» остаются актуальными в любой эпохе. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о жизни и творчестве писателя.