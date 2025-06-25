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Кроссворд на 25 июня 2025

Сегодня, 25 июня, отмечаем день рождения Джорджа Оруэлла — писателя, чьи идеи стали частью глобального политического и культурного дискурса. Его антиутопии «1984» и «Скотный двор» остаются актуальными в любой эпохе. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о жизни и творчестве писателя.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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