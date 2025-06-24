Путин подписал закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за несоблюдение иностранными агентами требований Минюста, который также увеличивает штрафы за нарушение соответствующей маркировки материалов и позволяет привлекать к ответственности заочно, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее за создание и распространение материалов иностранных агентов без маркировки предусматривался штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Законом также вводится возможность заочного (если иноагент совершил нарушение за пределами РФ) привлечения к административной ответственности.
Законом за невыполнение иноагентами законных требований Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.