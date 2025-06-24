Невролог из Самары рассказала о влиянии наркотиков на нервную систему подростков

Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС и нарушением психики больницы имени Середавина Наталья Савельева рассказала самарцам, чем опасны наркотики для подростков.
Медик подчеркнула, что в первую очередь страдает нервная система подростка. Запрещенные вещества могут начать сразу же разрушать мышление, поведение и память.
Также, врач отметила несколько конкретных процессов, которые происходят в мозге при приеме наркотиков:
— Нарушение передачи нервных импульсов;
— Изменение структуры и функции нейронов;
— Истощение запасов нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин;
— Резкие перепады настроения, тревожность и агрессия;
— Формирование зависимости.
Савельева предупреждает о следующих пагубных последствиях:
— Возникновение депрессии и прочих психических расстройств;
— Приступы судорог;
— Потеря критического мышления и самоконтроля;
— Риск суицидального поведения.
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