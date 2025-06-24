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Невролог из Самары рассказала о влиянии наркотиков на нервную систему подростков

Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС и нарушением психики больницы имени Середавина Наталья Савельева рассказала самарцам, чем опасны наркотики для подростков.

Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС и нарушением психики больницы имени Середавина Наталья Савельева рассказала самарцам, чем опасны наркотики для подростков.

Медик подчеркнула, что в первую очередь страдает нервная система подростка. Запрещенные вещества могут начать сразу же разрушать мышление, поведение и память.

Также, врач отметила несколько конкретных процессов, которые происходят в мозге при приеме наркотиков:

— Нарушение передачи нервных импульсов;

— Изменение структуры и функции нейронов;

— Истощение запасов нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин;

— Резкие перепады настроения, тревожность и агрессия;

— Формирование зависимости.

Савельева предупреждает о следующих пагубных последствиях:

— Возникновение депрессии и прочих психических расстройств;

— Приступы судорог;

— Потеря критического мышления и самоконтроля;

— Риск суицидального поведения.

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