Ответы на кроссворд от 25 июня 2025: интересные факты про Джорджа Оруэлла

По горизонтали:
1. Брат
Большой Брат — ключевой персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984», символ всевидящего диктатора и главы тоталитарной партии «Ангсоц» в Океании. После публикации романа, «Большой Брат» стал нарицательным именем для обозначения государства или организации, стремящейся к тотальной слежке и контролю. Образ Большого Брата оказал значительное влияние на культуру: он был использован в знаменитом рекламном ролике Apple «1984» для продвижения Macintosh. Компания «Orwell Estate» рассматривала эту рекламу как нарушение авторских прав. В последующих рекламных кампаниях Apple, уже после смерти Стива Джобса, использовались стилистические элементы той самой рекламы, обыгрывая образ Большого Брата.
2. Замятин
В романе «1984» Джорджа Оруэлла можно обнаружить параллели и заимствования из творчества его предшественников, прежде всего из романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы». Схожие элементы включают сопоставление Благодетеля (из «Мы») и Старшего Брата (из «1984»), Единого Государства и Океании, а также операции по удалению воображения и промывки мозгов. Критик Исаак Дойчер еще в 1955 году отмечал, что Оруэлл заимствовал у Замятина идею, сюжет, героев, символику и общую атмосферу. Сам Оруэлл признавал в письме 1944 года, что был заинтересован романом «Мы» и планировал создать собственное произведение в том же ключе.
3. Сиквел
«1985» Энтони Берджесса — сиквел к знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Книга состоит из двух частей. Первая часть представляет собой критический анализ романа Оруэлла, включающий элементы «воображаемого интервью» и пародии. Вторая часть — собственное антиутопическое видение Берджесса, описывающее мир недалекого будущего, где забастовки, преступность и зависимость от технологий приводят к социальному коллапсу.
4. Река
Первым произведением, опубликованным под псевдонимом «Джордж Оруэлл», стала повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», основанная на личном опыте автора. Псевдоним был выбран в честь реки Оруэлл, одного из самых любимых мест писателя в Англии.
5. Антиутопия
Роман «1984» — антиутопия, развивающая идеи «Скотного двора», изображает будущее мировое общество как тоталитарную иерархию, где люди подвергаются физическому и духовному насилию, а страх, ненависть и предательство пронизывают все сферы жизни. В романе появляются такие известные выражения, как «Большой брат смотрит за тобой», а также термины: «двоемыслие», «мыслепреступление», «новояз», «правоверность» и «речекряк».
По вертикали:
1. Бирма
«Дни в Бирме» — первый роман Джорджа Оруэлла, опубликованный в 1934 году в США издательством «Harper & Brothers». Британское издание, с некоторыми изменениями в именах, вышло годом позже. Роман основан на личном опыте Оруэлла, служившего в колониальной полиции в Бирме с 1922 по 1927 год. Этот же период вдохновил его на создание рассказов «Как я стрелял в слона» и «Казнь через повешение». Действие романа разворачивается в последние годы британского колониального правления в Бирме, которая в то время находилась под управлением из Дели, как часть Британской Индии.
2. Марка
На почтовой марке Сербии, выпущенной в 2022 году в честь столетия BBC, изображен портрет Джорджа Оруэлла, сидящего рядом с микрофоном. Марка отмечает вклад писателя в радиовещание и культуру.
3. Смит
Уинстон Смит — главный герой романа «1984» Джорджа Оруэлла. Он работает в Министерстве Правды, где занимается фальсификацией исторических документов, приводя их в соответствие с текущей партийной пропагандой. Уинстон, внешне лояльный к партии, в душе испытывает глубокую ненависть к тоталитарному режиму. Существует предположение, что имя героя было дано в честь Уинстона Черчилля, лидера английской консервативной партии, политические взгляды которой Оруэллу были чужды.
4. Новояз
Новояз — искусственный язык, созданный Джорджем Оруэллом в романе «1984». Он выступает инструментом тоталитарной Океании, призван исказить мышление и подчинить его партийной идеологии. Новояз характеризуется упрощением грамматики, сужением словарного запаса и намеренным извращением значений слов, когда понятия получают противоположный смысл: например, «Война — это мир».
5. Хаксли
Джордж Оруэлл с 1917 по 1921 год учился в Итонском колледже, куда поступил благодаря именной стипендии. Его преподавателем французского языка был Олдос Хаксли, впоследствии ставший автором знаменитой антиутопии «О дивный новый мир».
Интересные факты о Джордже Оруэлле:
- Джордж Оруэлл, будучи в молодости поклонником Герберта Уэллса, в 1940-х годах подверг критике его представления о будущем и то, в каком ключе он оценил нацистскую Германию. Свои аргументы он представил в эссе «Уэллс, Гитлер и Всемирное государство» и радиоэссе The Re-discovery of Europe. Реакция Уэллса была довольно резкой: он отправил Оруэллу личное письмо с требованием более внимательно изучить его ранние публикации.
- Прилагательное «оруэллианский» (orwellian) в английском языке характеризует ситуации, идеи или социальные условия, подрывающие, по мнению Джорджа Оруэлла, основы «свободного и открытого общества». Этот термин применяется к методам тотального контроля, таким как слежка, пропаганда, дезинформация, двоемыслие, искажение истории и исключение людей из памяти и истории. Газета «The New York Times» отмечает, что это самое часто употребляемое прилагательное, образованное от имени современного писателя.
- В честь Джорджа Оруэлла в городе Иваново была названа библиотека.
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