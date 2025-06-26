Ответы на кроссворд от 25 июня 2025: интересные факты про Джорджа Оруэлла

1. Бирма

«Дни в Бирме» — первый роман Джорджа Оруэлла, опубликованный в 1934 году в США издательством «Harper & Brothers». Британское издание, с некоторыми изменениями в именах, вышло годом позже. Роман основан на личном опыте Оруэлла, служившего в колониальной полиции в Бирме с 1922 по 1927 год. Этот же период вдохновил его на создание рассказов «Как я стрелял в слона» и «Казнь через повешение». Действие романа разворачивается в последние годы британского колониального правления в Бирме, которая в то время находилась под управлением из Дели, как часть Британской Индии.