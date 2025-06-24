МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.
Он направлен на:
защиту русского языка как государственного;снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс.
На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова на заседании конституционного комитета Совфеда возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а его глава Андрей Клишас предложил сенатору разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства.