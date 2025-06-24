Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями

Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии — при условии, что водители сделали фотографии повреждений.