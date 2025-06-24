В Омске ремонтник украл золотое кольцо у потерявшей сознание хозяйки

Жительница Омска заявила в МВД о пропаже золотого кольца. Инцидент произошел в день, когда женщина потеряла сознание у себя дома из-за ухудшения самочувствия. Скорую помощь вызвал мастер по поклейке обоев, находившийся в квартире. Попав в больницу, омичка заметила отсутствие на пальце украшения стоимостью 30 тысяч рублей.
«Оперативники установили: похищенное золотое кольцо было сдано в ломбард в Кировском округе тем самым мастером по ремонту. Полицейские задержали 42-летнего фигуранта по месту жительства. Вырученные 12 000 рублей он успел потратить. Ювелирное изделие изъяли и возвратили владелице», — сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Следователи возбудили дело по статье № 58 Уголовного Кодекса РФ — «Кража». Как выяснили сотрудники ведомства, задержанный уже имеет судимости за имущественные преступления и незаконный оборот запрещенных средств.
Ранее «КП Омск» рассказала о новом ЧП в местном аэропорту: двигатель самолета загорелся после попадания птицы.