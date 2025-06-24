В Омске ремонтник украл золотое кольцо у потерявшей сознание хозяйки

Жительница Омска заявила в МВД о пропаже золотого кольца. Инцидент произошел в день, когда женщина потеряла сознание у себя дома из-за ухудшения самочувствия. Скорую помощь вызвал мастер по поклейке обоев, находившийся в квартире. Попав в больницу, омичка заметила отсутствие на пальце украшения стоимостью 30 тысяч рублей.