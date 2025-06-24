Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в Беларуси в июле 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Минздраве уточнили, что амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и РНПЦ, а также организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать в июле 2025 года по измененному графику.
Так, в День Независимости 3 июля указанные учреждения будут работать по графику в государственный праздник. В пятницу, 4 июля — по субботнему графику. Кроме того, перечисленные учреждения в рабочую субботу 12 июля будут работать по графику рабочего дня.
В ведомстве обратили внимание, что стационары больничных организаций здравоохранения, а также республиканских научно-практических центров 3 июля будут работать по графику в государственный праздник, 4 июля — по графику рабочего дня, а 12 июля — по графику работы в субботу.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.
Тем временем круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси.
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