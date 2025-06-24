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Годовая инфляция в мае в Ростовской области оказалась выше среднероссийской

В Ростовской области годовая инфляция сократилась до 10,4%

Источник: Комсомольская правда

В мае 2025 года цены в Ростовской области выросли на 0,44% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция при этом снизилась до 10,38%, но осталась выше среднероссийской (9,88%), говорится в исследовании ЦБ.

— Сильнее всего изменились цены на услуги, менее заметно — на продукты питания. Годовые приросты цен опережали инфляцию. Меньше всего за месяц и за год подорожали непродовольственные товары, — отметили в публикации.

В частности, за двенадцать месяцев стоимость проезда в такси выросла в цене на 20,19%, а прирост цен на шоколадные конфеты составил 22,60%, на кофе — 24,88%. Параллельно с этим дешевели яйца, они снизились в цене на 16,66%.

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